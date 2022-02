“Non giocare è brutto”: Inter, messaggio chiaro dopo l’addio

Un ex giocatore dell’Inter commenta il suo recente addio ai nerazzurri, lanciando un chiaro messaggio all’allenatore Inzaghi.

Una vera e propria rivoluzione. La sessione invernale del mercato ha portato in dono alla Sampdoria 6 giocatori, a fronte di 7 cessioni. Ora il club, quintultimo a quota 20 punti, punta a risalire in classifica e ad abbandonare i quartieri bassi della classifica. Un obiettivo da centrare sfruttando le qualità dei nuovi arrivati, destinati ad avere un ruolo di primo piano nello scacchiere tattico di Marco Giampaolo. La trattativa più importante, di certo, è stata quella conclusa con l’Inter.

Stefano Sensi ha infatti scelto Genova per rilanciarsi (anche in ottica nazionale) dopo l’esperienza in chiaroscuro vissuta alla corte di Simone Inzaghi: per il centrocampista, dall’inizio del campionato, appena 9 presenze per un totale di 160 minuti trascorsi in campo. I blucerchiati lo hanno preso con la formula del prestito secco, fino al termine della stagione.

Dopo la rete segnata all’Empoli si era parlato di una sua possibile permanenza a Milano tuttavia il giocatore non ha mai avuto dubbi in merito al suo trasferimento alla Samp. A confermarlo è stato lui stesso, nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano ‘Il Secolo XIX’. “Avevo già deciso di venire e sono felice. Un gol, anche se decisivo, non cambia le cose”.

Il messaggio di Sensi al tecnico dell’Inter Inzaghi

Il rapporto con l’ambiente nerazzurro, in ogni caso, resta ottimo. “Sfortuna a parte, io sono contento di com’è andata, ovviamente ogni giocatore vorrebbe giocare sempre ma in un grande club c’è tanta concorrenza. Non giocare è brutto, infortunarsi ancora peggio, ma mi è aumentata l’esperienza, il capire come mi devo comportare per arrivare in forma alla domenica”.

Sensi ha poi parlato della posizione che andrà a ricoprire in campo. “A centrocampo ho fatto un po’ tutti i ruoli, ho parlato con mister Giampaolo e mi ha detto dell’idea di farmi fare il trequartista ma io ho dato la disponibilità per fare tutti i ruoli che ho già fatto in carriera. Sto bene, vengo da mesi in cui all’Inter mi allenavo regolarmente, quindi sono pronto”.