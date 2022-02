Calciomercato Inter, il nome a sorpresa per l’estate svelato in Spagna

E’ appena finito il calciomercato invernale, che già si parla dei colpi estivi: ecco l’obiettivo dell’Inter svelato in Spagna

L’Inter è stata una delle protagoniste dell’ultimo calciomercato invernale. L’ad Beppe Marotta e il ds Ausilio hanno deciso di puntare su Robin Gosens per rinforzare la fascia sinistra. Il 3-5-2 di Simone Inzaghi ha così acquisito uno dei migliori interpreti del ruolo d’Europa, protagonista di stagioni memorabili con la maglia dell’Atalanta. Il club bergamasco lo ha lasciato partire per una cifra vicino ai 25 milioni di euro.

Una scelta che ha premiato il lavoro del tedesco, desideroso di confrontarsi con la realtà di un top club europeo. L’Inter, la scorsa estate, sembrava destinata a un ridimensionamento. Ma il gran lavoro della dirigenza e di Inzaghi l’ha portata a essere una squadra altrettanto valida come la scorsa stagione. Tra l’altro, il quotidiano spagnolo AS ha svelato un retroscena di mercato, che potrebbe concretizzarsi la prossima estate.

L’Inter in estate punterà su Angelino

Una notizia che spiega al meglio le intenzioni dell’Inter anche per il futuro. L’obiettivo numero uno per la fascia sinistra, infatti, non era Gosens, bensì Angelino del Lipsia. La richiesta del club tedesco di 50 milioni di euro ha però frenato le intenzioni di Marotta e Ausilio. E così si è deciso di virare sul tedesco ex Atalanta. Il nome di Angelino, però, non è stato cancellato dall’agenda della dirigenza nerazzurra, anzi. Tornerà in voga per la prossima estate.

Questo perché il Lipsia dovrebbe abbassare le pretese a 30 milioni di euro e l’Inter, verosimilmente, dirà addio a Ivan Perisic. Il croato classe ’89 ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e potrebbe non rinnovare, nonostante un ottimo apporto nello schieramento di Inzaghi come con Conte. Intanto l’Inter si godrà Gosens e la prossima estate potrebbe partire l’assalto per Angelino.