Milan, Maldini e Pioli gelati: duro messaggio prima del derby

Il difensore dell’Inter ha parlato a pochi giorni dal derby ed ha discusso di tanti interessanti argomenti che toccano in casa Milan.

E’ la settimana del derby di Milano e c’è grande attesa sia in casa Inter che in casa Milan. Il club rossonero vuole provare ad avvicinare la capolista mentre la squadra di Simone Inzaghi tenta la fuga definitiva.

Chi si gode un gran momento in casa Inter è il difensore Alessandro Bastoni: nazionale, rinnovo ed in questi giorni è nata la piccola Azzurra, gli ultimi dodici mesi del calciatore sono stati fantastici.

Attraverso i microfoni ufficiali di Inter Tv Bastoni ha parlato in vista della ‘Stracittadina’ ricordando il match di andata e trattando tanti temi, anche di ‘calciomercato’.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI

Inter, il messaggio di Bastoni al Milan

Il difensore ha parlato cosi: “Andare al Milan? Assolutamente no. Poi sono scelte, ma per me non ci sono neanche lo 0,1 % di possibilità. Il peso del match? E’ fondamentale non perdere troppi punti con le piccole per avere il tesoretto negli scontri diretti che alla fine possono finire in qualsiasi maniera. Manca ancora un girone, è presto”.

LEGGI ANCHE >>> “Abbiamo parlato con lui”: la rivelazione del club fa tremare la Serie A

Poi il difensore ha parlato anche della situazione del match di andata con i fischi per l’ex Hakan Calhanoglu: “Ricordo i fischi, davano quasi fastidio in testa e c’era un caos incredibile. Hakan è stato bravo però a sbloccare il risultato, speriamo si possa ripetere”.