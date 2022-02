“Abbiamo perso chi finalizzava”: Fiorentina, Italiano punzecchia in conferenza

La Fiorentina si prepara al meglio per affrontare la Lazio: in conferenza stampa ha parlato Vincenzo Italiano, il suo pensiero è chiaro

La Fiorentina, domani 5 febbraio alle ore 20:45, affronterà la Lazio. Sarà la prima partita che la Viola giocherà dopo i movimenti di calciomercato che hanno sicuramente dato un bello scossone alla rosa. Vincenzo Italiano ha così parlato dell’aria che si respira in squadra.

Il mister viola ha dovuto gestire, e continuerà a farlo anche per le prossime settimane, la partenza di Dusan Vlahovic che ha sicuramente provocato qualche turbamento nello spirito del gruppo e dello stesso Italiano.

In seguito all’addio del serbo, però, la Fiorentina non è di certo rimasta con le mani in mano e, dopo aver portato in squadra già Piatek a inizio gennaio, ha acquistato anche le prestazioni di Arthur Cabral. I due attaccanti stanno lavorando sereni per le partite che li aspetteranno e che li chiameranno ad essere protagonisti.

Fiorentina, parla Italiano in conferenza: la partenza di Vlahovic fa perdere alla squadra chi finalizzava

Così Vincenzo Italiano ha parlato della cessione di Vlahovic:”Abbiamo perso un compagno di squadra, un calciatore importante e chi finalizzava in modo concreto e decisivo il nostro gioco. Si va avanti. Il nostro gruppo è unitissimo, si va avanti con forza e unione. Il gruppo è sempre stato unito. Vedo una squadra che ha grande stima in se stessa. Chi fa gol gioisce e chi fa assist gioisce ancora di più. Il gruppo non ne risentirà. Arrivano due giocatori forti e dentro una struttura che è la stessa che ha retto i punti della Fiorentina. Andiamo avanti a testa alta e convinti del nostro lavoro”.

Il tecnico ha inoltre dichiarato: “Era una situazione che andava avanti da tempo. Io posso solo mettere dentro e cercare di non far rimpiangere chi è andato via. I due arrivati sono due ragazzi che a vederli lavorare mi danno grandissima fiducia. Sono due ragazzi che sanno che devono dare tantissimo per la causa e in una piazza straordinaria. Io sono convinto che si prenderanno questa responsabilità. Tutto è tranquillo e tutto è a posto. Domani abbiamo un test difficile e dobbiamo farci trovare pronti”.