“Se dovesse perdere addio scudetto”: Inter-Milan, il grande ex spiazza tutti

Manca ormai pochissimo al Derby di Milano: Inter-Milan sarà il big match per eccellenza di questo fine settimana di Serie A

Inter-Milan sarà il big match per eccellenza di questa 24esima giornata di Serie A. Il Derby di Milano si giocherà domani, 5 febbraio alle ore 18:00, e sarà sicuramente importante anche in ottica classifica e in ottica lotta Scudetto.

Ai vertici della classifica, allo stato attuale delle cose, al primo posto c’è l’Inter con 53 punti (e con una partita in meno, quella contro il Bologna, da dover ancora disputare) e al secondo posto c’è il Milan a 49 punti (stesso punteggio registrato dal Napoli). Una lotta a tutti gli effetti sentita e aperta.

Già con il Derby si capirà chi darà un maggiore impulso alla classifica. L’Inter affronterà un febbraio di fuoco, con diversi big match tutti posti di seguito tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Il Milan è però chiamato, dal canto suo, a recuperare quella mentalità e quel gioco mostrati a inizio anno, per tornare a dare un impulso importante alla stagione in corso. L’ex difensore rossonero ha detto la sua in merito a questa situazione.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter-Milan, Costacurta dice la sua sulla lotta Scudetto: secondo lui il Derby decisivo per i rossoneri

Alessandro Costacurta, ex del club rossonero intervistato da ‘Il Messaggero’, ha voluto dire la sua in merito alla classifica di Serie A e alla lotta in ottica Scudetto. Il Milan, secondo lui, è la squadra su cui maggiormente peserà l’esito del Derby: “Sarà decisivo per il Milan, se dovesse perdere addio sogni scudetto“.

LEGGI ANCHE >>> “Se non sei forte San Siro ti uccide”: Milan, uno dei rossoneri punta il dito

“Se devo parlare di giocatori – ha proseguito Costacurta – che potrebbero essere decisivi dico Leao e Dzeko, anche se Lautaro Martinez è sempre da tenere d’occhio. Quando rientrerà Gosens non sarà facile per Inzaghi scegliere tra lui e Perisic”.