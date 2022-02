Inter, l’annuncio di Inzaghi rivoluziona anche il… Fantacalcio

Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di domani sera tra la sua Inter ed il Milan di Pioli.

Dopo la sosta, domani ritorna finalmente il campionato. La Serie A presenta subito un derby della Madonnina fondamentale a fini della vittoria finale dello Scudetto. L‘Inter, infatti, è prima in classifica con un vantaggio di quattro punti sulla coppia formata dal Milan e dal Napoli, ma i nerazzurri devono recuperare ancora la partita con il Bologna.

Il ‘Diavolo’ non può permettersi di perdere ulteriore terreno dall’Inter, ma resta ancora in forte emergenza. Stefano Pioli, infatti, non avrà a disposizione per il derby di domani vari giocatori, soprattutto Ibrahimovic. Lo svedese non ha recuperato dall’infortunio rimediato contro la Juventus prima della sosta.

Simone Inzaghi ha presentato la partita di domani in conferenza stampa: “Sfida decisiva per lo Scudetto? No, perché al termine mancano ancora 15 partite da giocare. Abbiamo visto cosa è successo quando noi eravamo indietro: abbiamo colmato tutto il gap che avevamo. Sappiamo cosa vuol dire questo match per i nostri tifosi”.

Inter, Inzaghi: “Lautaro Martinez è il nostro principale rigorista”

Il tecnico si è poi soffermato sulla questione ‘rigorista’: “Chi batterà i penalty? Devo valutare le condizioni in generale degli uomini che ho a disposizione. Abbiamo una lista dei rigoristi e poi valutaremo quando capiterà l’occasione. Lautaro è il principale rigorista, poi ci sono Calhanoglu, Perisic e Sanchez che posso batterli”.

Simone Inzaghi ha poi concluso il suo intervento: “Come stanno i sudamericani? Lautaro Martinez ha svolto parte del lavoro a parte, ma sta bene. Sanchez mi ha rassicurato delle sue condizioni e lo valuterò. Non sono a disposizione Gosens e Correa. Nostra rivale per lo Scudetto? La classifica è molto veritiera su questo aspetto”.