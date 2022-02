Dopo l’addio degli scorsi mesi di Lionel Messi, un altro grande campione potrebbe dire addio al Barcellona: stavolta si tratta di un ritiro.

In casa Barcellona gli animi sono più che mai accesi. Un quinto posto che ovviamente non far stare serena una piazza esigente, che già negli ultimi mesi ha dovuto affrontare momenti molto complicati. L’addio di Messi, infatti, ha messo a dura prova tutto l’ambiente catalano, che ha visto andare via uno dei simboli della compagine blaugrana. Ed i risultati non stanno dicendo ripagando per una scelta che ancora oggi fa discutere.

Atletico, Betis, Siviglia e Real Madrid ad oggi hanno dimostrato qualcosa in più dei ragazzi allenati da Xavi, che tornato al Barcellona non è ancora riuscito a dare un marchio ben definito alla sua squadra. E se anche un altro campione lascasse nei prossimi mesi? L’eventualità è molto concreta, e l’ipotesi sta creando non poco dibattito.

Barcellona, Pique verso l’addio al calcio

Detto dell’addio di Lionel Messi, anche un altro dei campioni di terra catalana potrebbe dire addio nei prossimi mesi. C’è una questione, infatti, che sta facendo discutere i tifosi del Barcellona. Alla fine di questa stagione, infatti, Gerard Pique potrebbe dire addio al calcio. E’ stato il quotidiano ‘Sport’ a fare il punto della situazione in queste ore, andando a spiegare come l’eventualità sia più che concreta.

Il Barcellona è ben consapevole di quanto questo addio possa palesarsi proprio al termine di una stagione che la squadra blaugrana deve rimettere in piedi nel minor tempo possibile. Lo stesso club – scrive ‘Sport’ – sarebbe già sulle tracce dei possibili sostituti di Pique: i nomi sono quelli di Azpilicueta e Christensen.