“Rilancio in extremis…”: Vlahovic, il retroscena che nessuno immaginava

Il trasferimento di Dusan Vlahovic alla Juventus ha fatto molto discutere, ma nelle ultime ore è emerso un sorprendente retroscena.

Rispetto agli ultimi anni il calciomercato di gennaio ha riservato clamorose quanto inaspettate sorprese. La Juventus è stato il club più attivo ed ha chiuso diverse operazioni in entrata, su tutte quella che ha regalato ai tifosi bianconeri il centravanti serbo Dusan Vlahovic.

Erano diversi mesi che il calciatore veniva accostato alla Juve, ma in pochi si aspettavano in un operazione del genere già a gennaio. La società bianconera ha invece sorpreso tutti ed in pochi giorni ha chiuso per Vlahovic e per il centrocampista svizzero Zakaria.

La Juve è sempre stata in pole per il capocannoniere della nostra Serie A, ma c’è chi ha provato a soffiarle il gran colpo. In estate diversi club europei avrebbero tentato l’assalto ma a gennaio insieme alla Juventus si è mosso un altro importante club di Premier League.

Juventus, il Tottenham di Conte ha provato ad inserirsi per Vlahovic

L’edizione odierna di Tuttosport racconta il modo in cui la Juve ha messo a segno il colpo Vlahovic, strappando il gigante serbo alla Fiorentina. La Juve aveva infatti già designato da tempo Dusan come l’erede ideale di Cristiano Ronaldo, sia per età che per numero di gol.

Il quotidiano torinese ha svelato che a gennaio sul giocatore c’era anche il Tottenham di Antonio Conte e Fabio Paratici. Il club inglese ha provato ad inserirsi fino all’ultimo ma l’affondo bianconero era deciso ed il calciatore voleva solo la Juve.