Compleanno amaro allo United: Cristiano Ronaldo travolto dalle polemiche

Il suo trasferimento dalla Juve al Manchester United ha fatto scalpore, ma Cristiano Ronaldo appare in difficoltà rispetto al passato.

Nella giornata odierna il campione portoghese, cinque volte Pallone d’Oro, Cristiano Ronaldo ha compiuto 37 anni. In estate CR7 ha cambiato squadra e sorprendendo tutti gli addetti ai lavori ha lasciato la Juventus ed è tornato al Manchester United, il club che lo ha reso grande.

Il suo ritorno oltremanica non ha però mantenuto le più rosee aspettative, lo United vive un momento molto difficile e nonostante il cambio tecnico la situazione non sembra migliorare. Ronaldo è uno dei principali imputati in Inghilterra della situazione difficile della squadra ora guidata da Ralf Rangnick.

Ieri sera, alla vigilia del compleanno, il portoghese ha vissuto nuovamente una serata molto difficile ed è stato travolto dalle polemiche. Tifosi ed addetti ai lavori lo hanno preso d’assalto e per il giocatore non è un momento facile.

When will people realize that Ronaldo doesnt care about his club and country, he only cares about his image and PR.

The best examples are the penalty shootouts against Spain( 2012 euro) and Chile( 2017 confed cup). His team lost both matches and he didn’t take any penalties.

