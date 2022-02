“Riflessioni in atto”: Milan, la stella valuta l’addio dopo l’infortunio

Giornata importante in casa Milan. La squadra di Pioli sarà impegnata nel derby contro l’Inter, ma deve fare i conti con le assenze.

Il Milan di Stefano Pioli è alle prese ormai da oltre un anno con una situazione di emergenza continua che caratterizza tutta la rosa. La squadra rossonera ha diversi assenti in ogni reparto ed il tecnico è costretto a fare letteralmente ‘i miracoli’.

In particolare il Milan ha evidenti difficoltà sia per quel che riguarda la difesa sia per il ruolo di centravanti dove, in diverse occasioni, si è ritrovato senza i due principali punti di riferimento. Giroud ed Ibrahimovic sono molto avanti con l’età e soprattutto quest’ultimo lascia diversi dubbi sul futuro.

Per la prima volta da quando è tornato al Milan, Zlatan Ibrahimovic salterà il derby di Milano. Il calciatore svedese ha problemi al tendine d’achille e sarà per questo motivo indisponibile per il tanto atteso e delicato match.

Milan, dubbi sul futuro nel mondo del calcio di Zlatan Ibrahimovic

Il giocatore nordico compirà 41 anni il prossimo mese di Ottobre ed il suo futuro a Milano e nel mondo del calcio è tutto da valutare. Come riporta Tuttosport anche i dirigenti valuteranno questa situazione quando si parlerà di rinnovo, probabilmente in Primavera.

Cosi come i dirigenti anche il calciatore farà le proprie riflessioni, ha sempre detto di voler continuare a giocare fin quando opportuno, ma i recenti problemi fisici potrebbero ridimensionare le sue aspettative e cambiare il futuro.