Inter, il colpo a centrocampo costa più del previsto: la strategia di Marotta

In questa ultima sessione di calciomercato l’Inter si è scatenata con due colpi di rilievo, ma i nerazzurri pensano anche al futuro.

L’Inter di Simone Inzaghi guida la classifica di Serie A ed oggi nel derby di Milano ha la grossa opportunità di prendere un importante divario sul Milan nella lotta per la vittoria del campionato.

Nella sessione invernale di calciomercato la dirigenza nerazzurra ha puntellato la rosa completando lo scacchiere di Inzaghi con giocatori funzionali del calibro di Robin Gosens e Felipe Caicedo. Inzaghi si trova ora con una rosa completa o quasi in tutti i reparti.

La dirigenza nerazzurra però pensa anche al futuro e Marotta è pronto a lavorare in vista dell’estate, non solo ai rinnovi. L’obiettivo della società è importare sempre più ‘Made in Italy’.

Inter, Marotta pronto all’assalto al Sassuolo per Frattesi

Oltre alla questione Scamacca, la dirigenza valuta con attenzione il profilo di Davide Frattesi con il Sassuolo. L’ex Monza sta disputando un ottimo campionato ed il giocatore è entrato anche nelle idee del ct della Nazionale Roberto Mancini. Dal canto suo il club emiliano non mollerà facilmente il suo gioiellino.

Secondo quanto riporta Tuttosport il club valuta il giocatore non meno di circa 25 milioni di euro e quindi l’Inter se vorrà chiudere la trattativa dovrà alzare la propria offerta iniziale. Il tavolo con gli emiliani resta aperto e Marotta guarda con attenzione sia a Frattesi che a Scamacca.