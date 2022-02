“Ritorno in panchina”: Juve, la dirigenza ha già puntato l’allenatore del futuro

Massimiliano Allegri è tornato quest’anno alla Juve, ma fino ad ora non ha mantenuto le aspettative. Il club bianconero guarda in Serie A.

La Juve di Massimiliano Allegri rientra dopo la sosta con l’obiettivo di continuare la striscia positiva ed avvicinare ancora la zona Champions League. I bianconeri avranno un Dusan Vlahovic in più per inseguire questo obiettivo.

Allegri è tornato al club bianconero dove ha firmato un lauto quadriennale, ma il tecnico non sta rispettando le attese. La Juve ha pazienza ed ha accontentato Max con un gran mercato, ma ora si aspetta un repentino cambiamento di risultati.

Intanto come riporta Tuttosport la Juve guarda in Serie A ed in particolare all’Hellas Verona di Igor Tudor. Il croato è una vecchia conoscenza bianconera dove ha giocato e dove è stato recentemente come vice tecnico di Andrea Pirlo.

Juve, stupiscono i numeri del Verona di Tudor

Tudor è arrivato a Verona a stagione in corso svoltando la stagione del club scaligero. L’Hellas ha un ottimo attacco ed è in questo momento nono in classifica con diversi punti di vantaggio sulla quota salvezza, obiettivo iniziale di questa stagione.

In particolare il club scaligero offre bel gioco e con il tridente composto da Barak, Caprari ed il ritrovato Simeone ha uno dei migliori attacchi in campionato. Questo weekend Tudor tornerà all’Allianz Stadium da avversario, ma la Juve è attenta e intanto segna sul taccuino.