Inter-Milan, investimento a sorpresa: “È costato mezzo milione di euro”

Inter-Milan inizierà alle ore 18:00. Si gioca allo stadio Giuseppe Meazza: pronta una ‘sorpresa’ per i calciatori che scenderanno in campo.

Inter-Milan, il fischio di inizio del derby di Milano è sempre più vicino. Oggi pomeriggio, alle ore 18:00, i nerazzurri di Simone Inzaghi ed i rossoneri di Sefano Pioli si affronteranno in un match importantissimo per la stagione e per la classifica generale.

I ‘cugini’ lombardi sono divisi da soli quattro punti, separati dal solo Napoli di Luciano Spalletti, pronto ad approfittare dei passi falsi di una delle due formazioni. In ogni caso, però, i fari restano puntati su oggi pomeriggio, visto che ormai è tutto pronto per il grande derby che infiammerà la ventiquattresima giornata di Serie A 2021/2022.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter-Milan, il Meazza si rifà il look

Durante la sosta c’è stato modo di preparare al meglio il match per entrambe le squadre e per gli addetti ai lavori che sono pronti ad ospitare i circa 38mila spettatori in una cornice da brividi. Come riferisce l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, il terreno di gioco dell’impianto sportivo è stato completamente rinnovato.

LEGGI ANCHE >>> “Rilancio in extremis…”: Vlahovic, il retroscena che nessuno immaginava

Dopo tredici giorni di intenso e duro lavoro, il Meazza ha un nuovo manto erboso che garantirà sicurezza e spettacolo. Un investimento da mezzo milione di euro fatto da M-I Stadio. A dirigere i lavori Giovanni Castelli, agronomo e responsabile del terreno di gioco del Meazza dal 1991. Sotto la sua supervisione, un team di venti operai ha preparato una ‘sorpresa’ per i calciatori.