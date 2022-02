“Lo dirà lui…”: Maldini spiazza tifosi, ammissione a sorpresa

Prima del fischio d’inzio del derby tra l’Inter ed il Milan, Paolo Maldini ha parlato a DAZN del futuro di un giocatore.

In questi minuti si sta giocando il derby tra l’Inter ed il Milan. I nerazzurri sono partiti meglio e sono passati in vantaggio con la rete di Perisic. La squadra di Pioli non può permettersi di perdere questa sera, perché ha quattro punti di svantaggio rispetto ai propri cugini che, però, devono anche recupare il match contro il Bologna di Mihajlovic.

Il Derby è sempre una partita diversa, figurarsi quando Inter e Milan sono tra le pretendenti dello Scudetto. Paolo Maldini, espertissimo di queste gare, ha parlato dell’ansia da derby prima del fischio d’inizio di Guida ai microfoni di ‘DAZN’: “I primi anni erano angoscianti, poi sul finire della carriera mi divertivo, al di là del risultato finale”.

Il direttore dell’area tecnica del Milan ha poi continuato: “Kessie trequartista? Qualcuno è calatato fisicamente, bisogna sottolineare anche l’assenza di Rebic per due mesi. Kessie garantisce sia equilibrio che qualche inserimento, con gol annessi. Un tecnico schiera una formazione anche pensando a possibili sostituzioni che possono cambiare la gara”.

Milan, Maldini su Ibrahimovic: “Lo dirà lui se continuare o meno”

Paolo Maldini si è soffermato anche sul futuro di Ibrahimovic: “C’è un discorso aperto. E’ una persona indipendente e, quindi, è consapevole della sua situazione e del possibile accordo con il Milan. Lo dirà lui se non si sentirà di proseguire. Sarà il primo ad affermare: smetto. In questo momento ha ancora voglia di continuare“.

Il dirigente rossonero ha poi concluso il suo intervento sullo svedese: “Ultimamente, Ibrahimovic è stato limitato da tanti infortuni, ma sono discorsi che facciamo apertamente. C’è un rapporto molto bello con Zlatan. Lui non sarà mai un peso per noi, ma una risorsa”.