Mondiali, la dichiarazione sui playoff gela Mancini: “Hanno già…”

A poche settimane dal play-off per i Mondiali che vedrà impegnata l’Italia di Mancini, arriva una dichiarazione polemica.

A stretto giro conosceremo le ultime squadre europee che staccheranno il pass per i Mondiali in Qatar del prossimo inverno. Tra queste potrebbe esserci anche l’Italia di Mancini, impegnata nella sfida contro la Macedonia del Nord e, in caso di successo, contro la vincente di del match tra Portogallo e Turchia.

Contemporaneamente ai Mondiali la Serie A sta però pensando, secondo alcune indiscrezioni raccolte da TMW, ad un torneo negli Stati Uniti che possa tenere impegnati i club durante l’insolita pausa invernale.

La cosa non è andata giù al telecronista di Sky Fabio Caressa che, ai microfoni di Radio Deejay, ha ritenuto questa proposta quasi come un’implicita ammissione di resa. “Il torneo organizzato dalla Serie A negli USA durante il Mondiale? Hanno già deciso che non ci qualifichiamo.” ha tuonato polemico il giornalista.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Serie A negli USA durante i Mondiali, ipotesi ‘folle’?

Caressa ha poi esposto il suo ragionamento per il quale tale idea, indipendentemente dalla qualificazione o meno degli Azzurri di Mancini, sarebbe folle. “Con tutto il rispetto: noi mettiamo in campo Pobega e Frattesi. Ci rendiamo conto che dall’altro lato ci sono Ronaldo, Neymar, Mbappè.”

LEGGI ANCHE >>> Inter-Milan, brutta delusione per i tifosi: il messaggio gela tutti

Secondo Caressa infatti anche dal punto di vista commerciale sarebbe una scelta suicida, in quanto andresti a giocare una competizione, seppur affascinante, in contemporanea con l’evento più seguito al mondo. Da un lato ci sarebbero i migliori calciatori in attività, dall’altro squadre di Serie A che sarebbero comunque private dei loro migliori calciatori.