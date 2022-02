Zaniolo da cineteca, ma Abisso va al Var e cambia tutto: pari d’oro per Blessin

Da pochi minuti è terminata la gara tra la Roma e il Genoa con il risultato di 0-0. Tante polemiche per un gol annullato a Zaniolo.

La Roma attacca, ma al 14′ è il Genoa a sfiorare il vantaggio con Ekuban: bravissimo Rui Patricio a respingere il tentativo di testa del calciatore ligure. La squadra ospite è molto aggressiva in questa prima frazione di gara. Al 22′ ci prova Zaniolo da lontano: conclusione che termina altissima sopra la traversa.

Sergio Oliveira ci tenta su un calcio di punizione: attento Sirigu. Al 37′ Smalling devia il tiro di Bani, Yeboa si fionda sulla respinta dell’inglese e prova il tiro ma calcio alto a porta vuota. Dopo tre minuti, la Roma è pericolosa ancora con il portoghese in contropiede che, però, colpisce l’esterno della rete ospite.

La ripresa incomincia con l’occasione di Smalling, beccato da Karsdorp, che di testa manda di poco alto. Al 62′ è pericoloso Afena-Gyan, ma la sua conclusione termina a lato. I giallorossi sfiorano il vantaggio con Abraham che tira con Sirigu battuto: ma Ostigard salva i suoi con un grandissimo intervento.

Il Genoa strappa un punto alla Roma, ma al 90′ è stato annullato un gol di Zaniolo

Dopo due minuti c’è l’espulsione dello stesso Ostigard, che viene considerato da Abisso ultimo uomo dopo aver fatto fallo su Afena-Gyan. Al 90′ viene annullato un gol di Zaniolo, dopo che il direttore di gara ha rivisto l’azione, per un pestone precedente di Abraham su Vasquez.

Al 95′ viene espulso Zaniolo per proteste. Il calciatore italiano era stato precedentemente ammonito per essersi tolto la maglietta durante l’esultanza per il suo gol annullato dopo qualche minuto da Abisso. La partita termina con il risultato di 0-0, ma questa gara farà molto discutere per il gol annullato ai padroni di casa.

La classifica di Serie A aggiornata

Inter 53, Napoli 49, Milan 49, Atalanta 43, Juventus 42, Roma 39*, Fiorentina 36, Lazio 36, Verona 33, Torino 32, Sassuolo 29, Empoli 29, Bologna 27, Spezia 25, Udinese 24, Sampdoria 20, Venezia 18, Cagliari 17, Genoa 14*, Salernitana 10.