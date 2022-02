Probabili formazioni 24^ giornata Serie A: a rischio Dybala e…

Tutte le probabili formazioni della 24^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Roma-Genoa. Occhi puntati anche sul derby tra Inter-Milan

Tutto pronto per la 24^ giornata di Serie A. Aprirà le danze il match tra Roma-Genoa, poi spazio alla super sfida tra Inter-Milan. Esordio dal primo minuto per Vlahovic e Zakaria, pronti a scendere in campo nella sfida contro il Verona.

Inter chiamata a vendere cara la palle per cercare di confermare il primato in classifica. I nerazzurri potranno contare sul recupero totale di Lautaro Martinez, il quale scendere in campo dal primo minuto a prescindere dai recenti impegni con la Nazionale.

Milan obbligato alla vittoria per cercare di rientrare in maniera prepotente nella lotta a scudetto. Un passo falso dell’Inter potrebbe riaccendere ufficialmente la lotta al vertice. Da monitorare anche il match tra Fiorentina-Lazio.

Probabili formazioni 24^ giornata Serie A

Roma-Genoa

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Maitland-Niles; Veretout, Sergio Oliveira; Zaniolo, Pellegrini Lo, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Vanheusden, Ostigard, Calafiori; Portanova, Badelj; Ekuban, Amiri, Yeboah; Destro. All. Blessin

Inter-Milan

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud. All. Pioli

Fiorentina-Lazio

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, M Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Maleh; Ikonè, Piatek, Saponara. All. Italiano

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Atalanta-Cagliari

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Pasalic, Malinovskyi; Muriel. All. Gasperini

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Lovato, Ceppitelli, Goldaniga; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola, Dalbert; Pereiro, Pavoletti. All. Mazzarri

Bologna-Empoli

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Aebischer, Dijks; Soriano, Orsolini; Arnautovic. All. Mihajlovic

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Tonelli, Cacace; Zurkowski, Stulac, Bandinelli; Henderson, Bajrami; Pinamonti. All. Andreazzoli

Sampdoria-Sassuolo

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Magnani, Colley, Augello; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Gabbiadini, Caputo. All. Giampaolo

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; M. Lopez, Frattesi, Harroui; Berardi, Scamacca, Raspadori. All. Dionisi

Venezia-Napoli

VENEZIA (4-3-3): Romero; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Ullmann; Cuisance, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Nani. All. Zanetti

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

Udinese-Torino

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Nuytinck, Becao; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Success, Beto. All. Cioffi

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic V; Zima, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria. All. Juric

Juventus-Verona

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Pellegrini; Arthur, Zakaria; Cuadrado, Dybala, McKennie; Vlahovic. All. Allegri

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Gunter, Ceccherini, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Kalinic. All. Tudor

Salernitana-Spezia

SALERNITANA (4-3-1-2): Sepe; Mazzocchi, Gyomber, Dragusin, Ranieri; Coulibaly L, Ederson, Bohinen; Verdi; Bonazzoli, Ribery. All. Colantuono

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Hristov, Nikolaou; Gyasi, Sala, Kiwior, Maggiore, Reca; Verde, Manaj. All. Thiago Motta