“Frattura allo zigomo”: Serie A, la tegola che rovina i piani del tecnico

Brutte notizie per l’allenatore del Bologna che deve rinunciare al suo attaccante a per una frattura allo zigomo rimediata in allenamento.

Un classico contrasto fortuito in allenamento e per l’attaccante le conseguenze sono state più gravi del previsto. Frattura allo zigomo e stop obbligato che gli impedisce di essere anche solo in panchina per il prossimo match del Bologna.

Stiamo parlando di Federico Santander, il possente centravanti del Bologna, che non è nemmeno in panchina contro l’Empoli. Stando a quanto riporta il sito ufficiale dei rossoblù, l’assenza è dovuta a cause di forza maggiore.

L’attaccante infatti ieri ha rimediato una brutta botta con conseguente frattura dello zigomo sinistro. Infortunio che ha costretto il tecnico Mihajlovic a dover rinunciare al suo apporto per il match di oggi pomeriggio contro l’Empoli.

Bologna, per Santander continua la stagione maledetta

Continua la stagione sfortunata per Federico Santander che deve fare i conti con un nuovo stop. L’attaccante, che già stava giocando con il contagocce, nelle ultime partite era stato assente a causa del Covid. Adesso, alla vigilia del rientro, arriva l’infortunio.

In questo momento Santander ha collezionato soltanto 7 presenze, andando in rete solo contro il Sassuolo nell’ultima gara del 2021. Una rete che sembrava il preludio per un suo ritorno nella migliore forma, ma prima il Covid e adesso la frattura allo zigomo sembrano far continuare la maledizione di questa stagione.