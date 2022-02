Napoli, l’annuncio sul rinnovo del top player è arrivato in diretta tv

Il Napoli di Spalletti rischia di perdere uno dei suoi top player a giugno. L’annuncio a DAZN del direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti è alle prese con la grana rinnovi. Dopo aver perso Lorenzo Insigne che a fine stagione si trasferirà in Canada, al Toronto FC in Major League Soccer, sono ancora numerosi i top player che devono rinnovare il proprio contratto. La questione rinnovi, in casa Napoli, infatti, sarà con ogni probabilità la questione principale del calciomercato estivo.

David Ospina, Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz hanno un contratto in scadenza a giugno 2023, ma tra loro c’è anche Dries Mertens. L’attaccante belga ha un contratto in scadenza a giugno 2022 e non ha ancora trovato l’intesa con la società. Il presidente De Laurentiis ha deciso di fissare un tetto ingaggi in vista della prossima stagione. E’ in questa ottica, dunque, che bisognerà trovare una soluzione per Mertens.

Calciomercato Napoli, Giuntoli sul rinnovo Mertens

Il direttore sportivo del club, Cristiano Giuntoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘DAZN’ nel prepartita della sfida di Serie A Venezia-Napoli. Ecco quanto dichiarato: “Abbiamo avuto tanti infortuni da novembre in poi, parlare solo di Coppa d’Africa è riduttivo. La risposta del gruppo e del mister è stata straordinaria. Hanno creduto nelle qualità che avevano e lo hanno dimostrato tutti. I conti li faremo alla fine, dobbiamo affrontare ogni gara al massimo. Non è il momento di guardare avanti o indietro”.

Poi prosegue: “Il rinnovo di Mertens? Abbiamo un’opzione e abbiamo tutto il tempo per valutare. A fine anno ci metteremo seduti e decideremo. La nostra sarà una valutazione a 360 gradi, tecnica e anagrafica. Valuteremo tutti i parametri”.