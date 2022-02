“Gli ha strappato…”: Atalanta-Cagliari, Mazzarri scatenato. Caos in panchina

Incredibile gesto di Walter Mazzarri dopo la rete del Cagliari. La sua stessa panchina è rimasta letteralmente incredula.

Davvero incredibile, o quantomeno insolito, quanto fatto da Walter Mazzarri dopo la rete del vantaggio del suo Cagliari contro l’Atalanta. Come riportato dai colleghi di DAZN a bordocampo, il tecnico dei sardi ha compiuto un gesto che ha lasciato di stucco la sua stessa panchina.

Mazzarri infatti, dopo il gol di Pereiro, ha letteralmente strappato la cartellina da mano al suo vice. L’assistente incredulo per il gesto pieno di adrenalina, si è poi andato a sedere, mentre Mazzarri ha anche lanciato la cartellina prima di andare a dare indicazioni a Goldaniga.

Tra l’incredulità della propria panchina e dei suoi giocatori, la partita è poi proseguita. Un gesto che, visto il finale, evidentemente è riuscito anche a spronare il Cagliari che ha portato a casa una brillante vittoria su di un campo difficile come quello di Bergamo.

Mazzarri, colpaccio a Bergamo: salvezza più vicina

Il Cagliari infatti torna da Bergamo con un preziosissimo successo per 2-1 contro un’avversario certamente più quotato. Tre punti che per la squadra di Mazzarri diventano fondamentali visto che con questo successo il Cagliari esce per la prima volta in stagione fuori dalla zona retrocessione.

I rossoblù infatti volano a quota 20 punti, staccando un bel gruppo di squadre e lasciando la terzultima piazza al Venezia (che però ha due partite in meno). Per il Cagliari quello di oggi è il terzo successo nelle ultime cinque partite. Una media che, se tenuta, consentirebbe certamente di agguantare una salvezza ritenuta impossibile fino a poche settimane fa.