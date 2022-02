“È allarmante, non è più lui”: la preoccupante dichiarazione sul campione

Dalla Francia arrivano dichiarazioni ben precise sulle prestazioni giocate dal centravanti: il campione sembra essere irriconoscibile

L’attaccante, protagonista in negativo tra le file del Paris Saint-Germain, specialmente nelle ultime settimane e dopo la gara di Coppa di Francia contro il Nizza, sembra ormai essere irriconoscibile. Non riuscendo a segnare, il suo profilo si sta dimostrando poco funzionale alle necessità della squadra.

Mauro Icardi sembra essere, nell’ultimo periodo specialmente, solo l’ombra del giocatore che fu ai tempi dell’Inter in Serie A. Il PSG fatica a trovare la sua continuità e i suoi gol, di cui è stato fin da sempre uno specialista. Anche grazie all’infortunio di Neymar, Mauricio Pochettino sta scegliendo spesso di servirsi di lui in campo ma, di volta in volta, le speranze che possa far bene vengono infrante.

A tal proposito, del periodo che l’attaccante sta vivendo, ha parlato l’ex attaccante del PSG e della Nazionale Francese, Mickaël Madar. Le sue dichiarazioni rivelano un pensiero preoccupante, in cui il campione è stato messo seriamente in discussione.

PSG, l’ex attaccante Madar parla di Mauro Icardi: “È molto preoccupante”

Mickaël Madar ha rilasciato un’intervista a ‘Le Parisien’ e ha parlato di quanto sta facendo vedere Mauro Icardi: “È molto preoccupante. È allarmante. Ho l’impressione che non sia più lo stesso giocatore. Spesso viene usato come ultima risorsa. Per il resto, spesso è posizionato male”.

“Icardi – ha proseguito Madar – gioca di nuovo da quando Neymar si è infortunato ma se fossi l’allenatore non insisterei. Perché è un peso. Ha occasioni ma non le coglie. Allo stesso tempo, in attacco sa di essere la quinta scelta dell’allenatore. Ha firmato per 50 milioni, guadagna 10 milioni all’anno e non gioca. È triste vederlo così”.