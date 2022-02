“Era rigore”: Juventus-Verona nel caos, scoppia la polemica

Dusan Vlahovic è stato protagonista di un contatto molto particolare: scoppia la polemica durante il match tra Juventus e Verona

La Juventus sta giocando in questi minuti contro il Verona, nella prima partita subito dopo il calciomercato di gennaio. Allegri ha potuto beneficiare, oltre che della cessione di giocatori che non rientravano più nei suoi piani, anche degli acquisti di Vlahovic e Zakaria. I due sono stati lanciati subito da titolari nella sfida contro l’ex Tudor. Zakaria ha portato tanta tecnica e dinamismo in mezzo al campo.

L’impatto del centrocampista e di Dusan Vlahovic, una forza della natura in gol dopo soli 13′, è stato devastante. L’attaccante serbo ha segnato subito all’esordio grazie a uno splendido assist di Paulo Dybala, che ha lanciato in profondità il suo compagno di squadra. Dopo aver depositato il pallone in porta, i due hanno esultato con la ‘Dybala Mask’.

Juventus-Verona, le reazioni sul presunto fallo su Vlahovic

L’entusiasmo è palpabile all’Allianz Stadium e sui social. Ci sono state reazioni diverse, in base al momento della partita. Alcuni tifosi credono anche nella rimonta Scudetto dopo la sconfitta dell’Inter e l’arrivo di Zakaria e Vlahovic. Altri, però, si sono soffermati su un episodio che ha visto protagonista proprio l’attaccante serbo insieme a Gunter, difensore del Verona.

Tra i due ci sarebbe stato un incrocio di gambe nell’area di rigore scaligera, ma l’arbitro Massimi ha deciso che non c’erano gli estremi per assegnare il rigore ai bianconeri. Ecco perché i tifosi della Juve sono insorti sui social.

Da oggi apprendiamo che: “normale incrocio di gambe” non è rigore… apposto 🤡 #JuventusVerona — Enrico (@FeoEnrico) February 6, 2022