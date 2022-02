“Vediamo…”: Juventus-Verona, già brutte notizie all’esordio per Vlahovic?

Igor Tudor, allenatore del Verona, avrebbe pensato a una marcatura a uomo per limitare la potenza di Dusan Vlahovic

Questa sarà la prima partita che la Juventus giocherà dopo aver terminato il calciomercato di gennaio. Una sessione caratterizzata dall’arrivo di Vlahovic e Zakaria, subito buttati nella mischia da Massimiliano Allegri. Questo dà l’idea di quanto il tecnico bianconero avesse bisogno di rinforzi per tentare l’assalto al quarto posto, attualmente occupato dall’Atalanta. La squadra di Gasperini, però, sta faticando e non poco e già da questa sera potrebbe avvenire il sorpasso.

Molto dipenderà anche dal match che l’Atalanta dovrà recuperare. Intanto, però, la Juve dovrà battere il Verona all’Allianz Stadium. Igor Tudor, tra l’altro ex vice di Pirlo proprio sulla panchina bianconera, farà la ‘guerra’ a una delle sue ex squadre. E per farlo dovrà limitare Dusan Vlahovic, che si è dimostrato una forza della natura negli ultimi anni in Serie A. Per questo, pare sia già pronta la soluzione.

Juve-Verona, la marcatura a uomo su Vlahovic

Igor Tudor, prima dell’inizio di Juventus-Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN: “L’abbiamo preparata bene, nonostante gli infortuni di Faraoni e Caprari e la squalifica di Simeone. Altri giocatori hanno fatto due settimane di lavoro durante la sosta”. Poi si è soffermato su Vlahovic: “Casale a uomo su di lui? Non posso dirlo, vediamo durante il match”.

Insomma, considerando la stagione che sta disputando Nicolò Casale, non deve essere semplice giocare per 90′ con la sua marcatura a uomo. Anche se Vlahovic sta lottando per vincere la classifica dei cannonieri insieme al solito Ciro Immobile e la Juventus lo ha acquistato proprio per risolvere il problema dei gol.