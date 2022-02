Donnarumma, svolta a sorpresa al PSG: tutto dipende dalla Champions

Per Gigio Donnarumma e i compagni del PSG potrebbe essere giunto un momento chiave con il doppio confronto di Champions League col Real Madrid.

La seconda parte di stagione nel calcio europeo sarà fondamentale per il futuro di Mauricio Pochettino. Al momento il PSG vive un ottimo campionato da protagonista, ma la recente sconfitta in Coppa di Francia contro il Nizza agli ottavi di finale ha risvegliato delle indiscrezioni.

Per la società parigina pare essere giunto il momento di un cambio alla guida tecnica. Prospettiva che in realtà è stata avanzata già da alcuni mesi, ma che comincia a trovare fondamento anche nei risultati del gruppo. Il gioco di Pochettino non convince o meglio sembra non sia riuscito del tutto a conquistare la sua squadra.

Da qui i rumors più forti ogni giorni di grandi novità a partire da giugno.