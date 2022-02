Roma, Abraham sbotta: messaggio dopo il pari e le polemiche

Non è stata la gara attesa per la Roma, ma Tammy Abraham dopo il Genoa ha comunque un motivo sui social per esultare.

Un pareggio a reti bianche ha concluso la sfida tra Roma e Genoa all’Olimpico. I giallorossi perdono l’occasione di confermarsi sul treno per l’Europa e ottenere ancora tre punti in classifica. Frustrazione al termine del match e anche delusione per alcune scelte arbitrali: sono questi i sentimenti prevalenti.

Il primo a sbottare è proprio José Mourinho. Al termine della sfida ai microfoni di ‘DAZN’ il tecnico portoghese lamenta la rete annullata a Nicolò Zaniolo. L’arbitro Abisso, infatti, fischia un fallo di Abraham sul difensore rivale Vasquez, a inizio azione. Da lì la decisione col check del VAR di cancellare il vantaggio.

“Il mondo è cambiato. Se quello che hanno fischiato è un fallo allora non stiamo facendo più calcio. Se le indicazioni che sono state date agli arbitri sono quelle di valutare quell’intervento falloso allora significa che il gioco che stiamo facendo non è più calcio, chiamiamolo in un altro modo”, dichiara Mourinho in tv.

