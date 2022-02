“Può rifiutare la convocazione”: Serie A, gesto estremo con la Nazionale

Uno dei portieri più importanti della Serie A potrebbe non giocare più con la propria Nazionale a causa di un litigio.

Dopo la vittoria del Milan contro l‘Inter nel derby, oggi il Napoli ha l’occasione con il Venezia di portarsi ad un solo punto dai nerazzurri che, però, devono recuperare il match dell’Epifania contro il Bologna di Mihajlovic. Per i partenopei non sarà facile strappare tre punti dal Penzo, visto che anche i lagunari hanno bisogno di punti in ottica salvezza.

Il Venezia, infatti, è quartultimo in classica con un solo punto di vantaggio sul Cagliari di Mazzarri, ma bisogna sottolineare che la squadra di Zanetti ha una gara in meno rispetto ai sardi. Spalletti contro i lagunari avrà ai suoi ordini quasi tutta la rosa, tra gli azzurri mancheranno solo Tuanzebe ed Ounas, considerando che Koulibaly, Anguissa e Lozano non sono in Italia.

Se Koulibaly ed Anguissa torneranno dalla Coppa d’Africa per il match contro l’Inter, per quanto riguarda Lozano ancora non si conoscono i tempi del suo rientro. Il calciatore si è lussato la spalla con il Messico e prima di fare una diagnosi completa sulle sue condizioni bisogna aspettare il suo rientro nel nostro paese.

Serie A, David Ospina del Napoli ha rotto con il ct della Colombia

Un altro calciatore del Napoli tornato malconcio dalla propria Nazionale è David Ospina. Il portiere, infatti, non ha giocato l’ultimo impegno della Colombia contro l‘Argentina a causa di un’intossicazione alimentare. Il calciatore del Napoli non sta attraversando un ottimo periodo con i ‘Los Cafeteros’.

Secondo quanto riportato da ‘ElFutbolero’, infatti, Ospina ha rotto definitivamente con Rueda, ct della Colombia. L’estremo difensore del Napoli può rifiutare la prossima convocazione se sulla panchina della sua Nazionale ci dovesse essere ancora l’attuale allenatore.