“Lo vuole in estate”: Napoli, l’assalto dalla Premier preoccupa Spalletti

La SSC Napoli rischia di perdere i prezzi pregiati della formazione. In estate bisogna risolvere la questione rinnovi. Un top piace in Premier.

La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti deve fare i conti con la questione rinnovi. Oltre a Lorenzo Insigne che ha già firmato il nuovo contratto con il Toronto FC, restano ancora in bilico le questioni relative ai rinnovi di Dries Mertens, David Ospina, Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz. Proprio il centrocampista spagnolo è tra i più corteggiati della rosa partenopea, anche se il rischio di nuovi inserimenti, per gli altri calciatori che andranno in scadenza a giugno 2023, aumenta.

Per questo motivo il patron De Laurentiis dovrà delineare una vera e propria strategia da mettere in atto per evitare l’esodo dei big della sua squadra. I primi rumors, però, sembrano cozzare con l’idea di trattenere i migliori, visto che nelle intenzioni del Napoli c’è l’idea di fissare un tetto ingaggi a circa 3.5 milioni di euro.

Calciomercato Napoli, assalto dalla Premier per Fabian Ruiz

La nuova politica societaria potrebbe mettere nei guai Luciano Spalletti, decisamente spaventato dall’idea di perdere i top player della sua formazione. Tra questi c’è sicuramente Fabian Ruiz, corteggiato da diversi top club in giro per l’Europa.

Lo spagnolo, come riferisce il quotidiano inglese ‘The Sun’, è corteggiato dall’Arsenal. Il club londinese sta già delineando la strategia per la prossima stagione. Il tecnico dei Gunners, Mikel Arteta, ha messo gli occhi sull’ex Betis e l’ha indicato come uno dei suoi preferiti. Lo spagnolo, infatti, è un vecchio pallino dell’allenatore che, in estate, potrebbe dare il via all’assalto al cartellino.