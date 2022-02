Non solo il Genoa: gli americani si prendono un altro club, colpo di scena

Dopo il passaggio di proprietà del Genoa da Preziosi al fondo 777 Partners, un’altra squadra italiana è vicinissima a diventare ‘americana’.

Il calcio italiano è da anni che ormai è in fortissima difficoltà economica e l’arrivo della pandemia ha sicuramente peggiorato ancora di più la situazione. Tantissime società sono alla perenne ricerca di nuove fonti economiche per ricoprire sia i debiti accumulati che per investire sul mercato.

Tante società del nostro paese adesso hanno una proprietà straniera. Qui da noi ancora non sono arrivati i ‘famosi sceicchi’ che hanno cambiato sia il volto della Premier League che della Ligue 1, ma c’è una forte presenza di imprenditori o di fondi americani: dal Milan, passando per la Roma e per la Fiorentina, al Genoa.

Dopo la cessione di Enrico Preziosi al fondo 777 Partners, il Genoa è stato l’ultimo club italiano a passare ad un proprietà americana. Anche tante squadre di Serie B e di Serie C hanno una proprietà statunitense, come il Parma o il Cesena, ed in questo elenco è vicinissima ad aggiungersi anche un’altra squadra.

Pescara, Sebastiani sta cedendo il club ad un gruppo americano

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il Pescara è vicinissimo al passaggio di proprietà. La squadra abruzzese è interessata ad un gruppo statunitense guidato da Ian George. Il broker inglese è stato avvistato ieri allo Stadio Adriatico durante il match tra il ‘Delfino’ e il Gubbio, vinto poi 3-1 dai padroni di casa.

A confermare la trattativa è lo stesso Daniele Sebastiani, patron del Pescara, ai cronisti presenti ieri allo stadio: “Sto trattando con imprenditori americani. Quando metteremo tutto nero su bianco, li conoscerete. Il club non sarà acquistato da un fondo. Per la conclusione dell’operazione penso che servirà circa un mese”.