“Deve migliorare”: occhio Juventus, rimprovero a sorpresa per Vlahovic

Grande prestazione di Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus, ma potrebbe non bastare per evitarsi il rimprovero

Grande prestazione di Dusan Vlahovic all’esordio con la maglia della Juventus. Il suo impatto è stato devastante e, grazie anche a uno splendido assist di Dybala, ha segnato all’esordio contro il Verona. Prima di arrivare a Torino era a quota 17 gol in campionato, che gli hanno permesso di lottare con Immobile per la testa della classifica dei cannonieri. Il serbo ha anche liberato Morata, più sciolto di testa nel rifinire l’azione insieme a Dybala e con meno responsabilità.

Tutto perfetto. Anzi no. Come al solito, ci pensano gli allenatori a far volare basso la propria squadra e l’ambiente. E ci ha pensato infatti Massimiliano Allegri: l’allenatore della Juventus si è lasciato andare nel postpartita, dicendo il proprio pensiero su Vlahovic e il suo impatto con la maglia bianconera. Uno di quelli che si esaltano quando il gioco si fa duro, ma a quanto pare gli aspetti da migliorare non sono pochi.

Juventus, il pensiero di Allegri su Vlahovic

Di seguito, le parole di Allegri ai microfoni di DAZN su Dusan Vlahovic: “Il suo inizio non è stato buonissimo. Deve migliorare nella pulizia di gioco e per farlo deve migliorare sugli stop. Si esalta nella lotta, ma deve migliorare a lavorare con il destro. Non ha l’esperienza a grandi livelli come altri giocatori della Juventus. Si esalta, ma deve migliorare nella pulizia”. L’allenatore della Juve cerca di volare basso sul suo attaccante. Sa che si tratta di una forza della natura, ma i margini di miglioramento sono ancora eccelsi.

In questo momento Vlahovic è il centravanti più in forma del campionato insieme a Immobile e la Juventus può contare su un vero e proprio gioiello. Chissà cosa potrà diventare in futuro se seguirà i consigli di Allegri.