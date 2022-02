“Cambierà il nome”, clamoroso Barcellona: tifosi spiazzati

Il Barcellona prosegue nel suo percorso di rinascita, sul campo e al di fuori di esso: ora il cambio del nome può portare un ricco guadagno

Il Barcellona, dopo l’arrivo di Xavi sulla panchina e le operazioni condotte sul mercato (prima tra tutte quella riguardante Ferran Torres), sta proseguendo il percorso di risalita nella Liga spagnola. Dal settimo posto è attualmente arrivato alla quarta posizione in classifica.

Il Barça ha attualmente 38 punti in classifica, avendo superato l’Atletico Madrid e il Villarreal e avendo ridotto il gap con le squadre che precedono. Xavi sta procedendo nel suo lavoro con la rosa, mentre la società sta lavorando per risanare i problemi economici che hanno pesato molto fino ad ora.

Al momento l’accordo con il nuovo sponsor può certamente essere d’aiuto: pioggia di milioni in arrivo per i blaugrana, a patto però che lo stadio cambi nome. Il Camp Nou, famosissimo in tutt’Europa, adesso potrà modificare la propria dicitura: dalla prossima stagione, per tre anni, lo stadio del Barcellona si chiamerà ‘Camp Nou Spotify‘. A riferire il nuovo nome è stato il giornalista Maurizio Pistocchi sul proprio profilo ‘Twitter’.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Barcellona, in arrivo il cambio del nome per il Camp Nou: un’operazione da 280 milioni di euro

Secondo ‘RAC1’, dunque, il Barcellona avrebbe raggiunto un accordo con un nuovo partner commerciale: si tratterebbe di Spotify, colosso mondiale della musica online. Il nuovo sponsor, infatti, si starebbe preparando a versare nelle casse del Barça 280 milioni di euro, per le prossime tre stagioni. Si attendono novità nel giro di poco tempo.

LEGGI ANCHE >>> Scudetto Juventus, il colpo di scena: “Devono fare questo”

Il Barcellona, dal canto suo, per far sì che l’accordo vada in porto, dovrà cambiare il nome del proprio tempio del calcio: per i prossimi tre anni si dovrebbe, dunque, con ogni probabilità parlare di ‘Camp Nou Spotify’. Proprio a questo proposito da ‘RAC1’ non ci sono dubbi, lo stadio: “Cambierà il nome“. Un accordo questo molto vantaggioso per il club in termini economici. Si attende solo l’ufficialità dell’affare.