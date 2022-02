Gasperini accontentato: pronto il pupillo di Conte per sostuire Zapata

Dopo l’ennesimo infortunio di Duvan Zapata contro il Cagliari, l’Atalanta sta cercando un nuovo attaccante per Gasperini.

Dopo la sconfitta di domenica in casa contro il Cagliari di Mazzarri, l’Atalanta è stata superata in classifica dalla Juventus. I nerazzurri, che devono ancora recuperare la partita dell’Epifania contro il Torino, adesso sono quinti in classifica con due punti di distacco dalla ‘Vecchia Signora’.

A peggiorare la situazione in casa bergamasca c’è il grave infortunio di Duvan Zapata. Il colombiano contro il Cagliari, appena subentrato dalla panchina, ha dovuto lasciare il campo per infortunio. Per il centravanti si teme un lungo stop, che potrebbe durare anche fino al termine di questa stagione.

Dopo le assenze di Ilicic e Miranchuk e la cessione in prestito di Piccoli al Genoa, il nuovo infortunio di Zapata ha lasciato un vuoto nella zona offensiva dell’Atalanta. Gasperini ha solo Luis Muriel a propria disposizione come prima punta. Gli orobici adesso sono obbligati ad intervenire sul mercato degli svincolati.

Atalanta, Pellè può diventare il prossimo centravanti di Gasperini

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, l‘Atalanta sta pensando di ingaggiare Graziano Pellè. Il calciatore, 36 anni, è attualmente svincolato. La sua ultima esperienza è stata l’anno scorso nel Parma. L’attaccante con gli emiliani è riuscito a segnare solo un gol nelle tredici gare disputate negli ultimi sei mesi della scorsa stagione.

Graziano Pellè nella sua carriera ha giocato pochissimo in Italia, ma comunque è stato uno dei punti cardine della Nazionale ai tempi di Antonio Conte. L’attaccante era uno dei pupilli dell’attuale tecnico del Tottenham, che, nonostante le tantissime critiche, lo schierò titolare ad Euro 2016, dove sbagliò uno dei tre rigori che compotarono l’uscita degli azzurri con la Germania ai quarti di finale.