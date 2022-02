L’Inter ha già dimenticato il derby: Mourinho fuori dalla Coppa Italia

L’Inter accede in semifinale di Coppa Italia dopo aver fatto fuori il grande ex José Mourinho: già dimenticato il derby

Sono iniziati oggi i quarti di finale dell’edizione 2021/22 della Coppa Italia. La prima partita ha visto di fronte l’Inter e la Roma, con José Mourinho tornato al Meazza da avversario e omaggiato dal pubblico nerazzurro. La squadra di Simone Inzaghi deve riscattare la sconfitta nel derby contro il Milan, avvenuta in maniera abbastanza rocambolesca dopo aver dominato il match per oltre un’ora di gioco. E parte bene l’Inter, subito in vantaggio con il gol dell’ex, Edin Dzeko, su assist di Perisic.

Un gol che ha freddato la Roma nei primi minuti, che ha rischiato di prendere il secondo prima con la traversa di Barella e poi ancora con Dzeko. Un primo tempo divertente, caratterizzato anche da alcuni errori di Smalling, ma anche dall’infortunio di Bastoni. Il centrale dell’Inter si è infortunato alla caviglia proprio oggi che ha ricevuto due giornate di squalifica dal Giudice Sportivo.

L’Inter fa fuori la Roma e vola in semifinale

La ripresa non parte fortissimo, eppure le occasioni non mancano dal 60′ e sono più a favore della Roma. Dopo aver chiuso gli spazi, la squadra di Mourinho ha rischiato di trovare il pareggio prima con Veretout e poi con Sergio Oliveira, con Skriniar che salva poi sulla linea il tentativo di Zaniolo. Anche se il guardalinee ha poi segnalato l’offside. Proprio nel miglior momento dei giallorossi è arrivato il 2-0 dell’Inter, con una perla dalla distanza di Alexis Sanchez.

Un 2-0 che ha tagliato le gambe alla Roma, nonostante i diversi tentativi nell’ultimo quarto d’ora. L’Inter vola dunque in semifinale, e sfiderà la vincente di Milan-Lazio, in programma domani alle 21:00. Mourinho è fuori dalla Coppa Italia, ora gli resta solo la Conference League per impedire che la prima stagione termini con zero titoli.