Inter-Roma, Mourinho torna a San Siro: messaggio a sorpresa dalla curva

Josè Mourinho torna a San Siro. Si giocano i quarti di finale di Coppa Italia tra Inter-Roma, e c’è stata un’accoglienza particolare dai tifosi nerazzurri.

E’ il momento di Inter-Roma, primo match valido per i quarti di finale della Coppa Italia. Una sfida che vede due squadre fronteggiarsi per un obiettivo comune, ovvero quello di arrivare fino in fondo alla competizione. L’Inter riapre le porte di San Siro pochi giorni dopo il derby nefasto, che ha visto la squadra di Simone Inzaghi soccombere soltanto nella fase finale della partita con la doppietta di Giroud.

Per i nerazzurri grande voglia di lasciarsi alle spalle la dura batosta subita per mano dei cugini rossoneri, ma anche la consapevolezza di ritrovarsi di fronte una squadra che ha al tempo stesso la necessità di dare un segnale chiaro a tutto l’ambiente. Per Josè Mourinho il compito è assai arduo, e c’è un aspetto che rende questa partita ancora più speciale per lui.

Inter-Roma, i tifosi dell’Inter accolgono Mourinho: “Ben tornato a casa!”

Un grande ritorno, quello dell’allenatore portoghese a San Siro. I tifosi dell’Inter lo aspettavano, ed i ricordi tornano subito alla mente. Il triplete centrato con Mourinho in panchina, è stata una parentesi tra le più felici della storia recente interista. Ed è proprio per questo che i tifosi non hanno dimenticato l’allenatore.

La testimonianza è la grande accoglienza che i suoi ex tifosi gli hanno riservato. Applausi e cori al suo ingresso in campo, ed uno striscione apparso in Curva Nord: “Ben tornato a casa Josè!”. Insomma, dalle parti di Milano non hanno assolutamente dimenticato quanto ha fatto Mourinho per i colori nerazzurri.