“Ci hanno rubato lo scudetto”: Inter, dichiarazioni spiazzanti

A distanza di diversi anni l’ex presidente dell’Inter torna sul celebre Scudetto perso. E non si trattiene dal definirlo un clamoroso ‘furto’.

Sono passati diversi anni, ma a quanto pare il dente avvelenato in casa nerazzurra per quel clamoroso campionato c’è ancora. O almeno c’è quello dell’ex presidente dell’Inter che torna sui fatti di quella stagione parla di “furto”.

Nel 1991 la Sampdoria vinse uno storico, e fino ad ora unico, Scudetto. La squadra allora allenata da Boskov e guidata dal duo Vialli-Mancini, riuscì a prevalere proprio sull’Inter e sul Milan, chiudendo il campionato, all’epoca c’erano ancora i due punti per vittoria, con cinque punti di vantaggio su nerazzurri e rossoneri.

Vantaggio che, secondo l’ex presidente dell’Inter Ernesto Pellegrini, non sarebbe mai stato ottenuto senza due arbitraggi controversi. Intervistato da Radio Kiss Kiss, l’allora patron nerazzurro ha espresso tutto il suo rammarico per alcune decisioni arbitrali che, a suo dire, hanno privato i suoi dello Scudetto.

Pellegrini e lo Scudetto mancato dell’Inter: “Anche Mantovani…”

“Nel 1991 la Sampdoria ci rubò uno Scudetto.” ha dichiarato Pellegrini. “Ci furono due partite molto strane, con decisioni discutibili: contro la Fiorentina e contro proprio i blucerchiati. Figuratevi che mi chiamò anche il regista Franco Zeffirelli. Ricordo che mi chiamò a casa e mi disse che anche lui la pensava come me.”

Pellegrini ha poi abbassato il tiro, spendendo belle parole per il compianto omologo blucerchiato Mantovani: “Quando dico rubare intendo sempre in senso sportivo, eh. Sono cose che dissi anche all’amico Mantovani. Un vero peccato perché se le cose fossero andate diversamente avrei vinto 2 Scudetti in 7 anni.”