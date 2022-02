Inter, la possibile stangata a Lautaro: “Se il fatto sussiste…”

Ancora polemiche sul presunto sputo di Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter è a rischio squalifica per il big match contro il Napoli.

Sputo si o spunto no? Il derby continua ad essere infiammato dal presunto sputo di Lautaro Martinez ai danni di Theo Hernandez. Dopo giorni le immagini non hanno ancora fatto completamente chiarezza. E così le polemiche, da una parte e dall’altra, continuano ad alimentarsi.

Anche perché qualora venisse appurato il gesto, l’attaccante dell’Inter rischierebbe di saltare il match Scudetto contro il Napoli. Una tegola pesante per Inzaghi che, dopo il ko nel derby e la contestuale vittoria dei partenopei contro il Venezia, sente il fiato sul collo degli uomini di Spalletti.

A provare a fare chiarezza circa la situazione di Lautaro ci ha pensato l’ex presidente della Corte d’Appello della FIGC Piero Sandulli che, ai microfoni di CalcioNapoli24, ha cercato di fare chiarezza su cosa potrebbe accadere all’attaccante argentino e di conseguenza anche al tecnico dell’Inter Simone Inzaghi in vista del big match.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Lautaro Martinez, cosa rischia l’attaccante dell’Inter

Sandulli è stato chiaro, premettendo una questione fondamentale: “Bisogna innanzitutto capire bene se queste immagini ci sono. Perché sulla base di quelle immagini sarà valutata la sua sua posizione. L’accaduto a quanto pare è sfuggito all’arbitro, quindi tutto si baserà sulle immagini.”

LEGGI ANCHE >>> Perquisizione della Guardia di Finanza: la reazione dell’Inter

“Se il fatto sussiste allora le cose per Lautaro Martinez cambiano.” ha continuato Sandulli. “Sarà il Giudice Sportivo chiamato a valutare. Non possiamo sapere l’entità dell’eventuale sanzione, ma generalmente per casi del genere si danno due giornate di squalifica.“