“Sulla Juventus diceva questo…” Vlahovic, l’ex bianconero non si trattiene

Un ex calciatore della Juventus ha svelato un aneddoto sul nuovo acquisto della Vecchia Signora, ovvero su Vlahovic.

Dusan Vlahovic ci ha messo appena tredici minuti domenica contro il Verona a segnare il suo primo gol con la Juventus. L’attaccante non poteva sognare un miglior esordio per la sua nuova avventura. La ‘Vecchia’ Signora ha puntato tutto su di lui per cercare di raggiungere la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

La Juventus, infatti, per portare Vlahovic sotto l’ombra della Mole ha elargito alla Fiorentina di Commisso ben 75 milioni di euro. Dopo la cessione di Cristiano Ronaldo al Manchester United e i pochi gol realizzati nella prima parte della stagione, i bianconeri avevano un bisogno vitale di prendere un autentico bomber.

L’acquisto di Vlahovic da parte della Juventus è stato sicuramente la notizia boom del mercato di gennaio. In molti si sono espressi sul possibile rendimento dell’attaccante serbo in maglia bianconera. Sul centravanti si è soffermato anche un ex calciatore proprio della ‘Vecchia Signora’.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Bojinov su Vlahovic: “Ha sempre detto che prima o poi sarebbe diventato un giocatore della Juventus”

Valeri Bojinov, infatti, si è soffermato su Dusan Vlahovic in un’intervista rilasciata ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’: “L’ho conuscito ai tempi del Partizan Belgrado. Non aveva compiuto neanche sedici anni, eppure aveva già la mentalità di un campione. Sulla Juventus diceva che prima o poi sarebbe diventato un giocatore bianconero”.

L’ex attaccante di Fiorentina e Juventus, ed ora in Bulgaria con la maglia del Septemvri Sofia, ha poi concluso il suo intervento al quotidiano sportivo: “Vlahovic ha sempre avuto il dediserio di diventare il nuovo Ibrahimovic. Gli ho detto che questo è il momento più importante per la sua carriera. La Juve è una famiglia e che è sempre uno dei teami migliori al mondo, anche quando non vince”.