“Gol da annullare”: Inter-Roma nel caos, scoppia la polemica

Inter-Roma finisce nel caos. Il web è esploso, ed i tifosi della Roma sono infuriati nei confronti dell’arbitro Di Bello.

Partita di grande importanza, rischia di suscitare polemiche di altrettanta rilevanza. Basta un attimo per scatenare i tifosi, soprattutto sul web. Ed è questo che sta accadendo in questi minuti, e nel mirino c’è chiaramente la sfida tra Inter e Roma. Un match importante, che metteva in palio il passaggio in semifinale della Coppa Italia. L’accoglienza riservata dai tifosi nerazzurri per Mourinho è stata esaltante, con il portoghese che ha ritrovato i suoi vecchi supporters tra gli applausi di un San Siro che non ha dimenticato l’eroe del triplete.

Ci sono poche altre cose positive da sottolineare per l’allenatore portoghese. L’infortunio di Ibanez, Abraham uscito malconcio dal rettangolo di gioco e, chiaramente, una sconfitta che ratifica l’uscita della Roma dalla Coppa Italia. Come detto, anche la polemica ha preso il largo in questi minuti e tifosi della Roma sono letteralmente infuriati.

“Gol era da annullare”: Roma-Inter, tifosi infuriati con l’arbitro

L’Inter si è imposta per 2-0. La rete di Dzeko di apertura e poi il super gol di Alexis Sanchez, che con un tiro fantastico ha infilato Rui Patricio praticamente all’incrocio dei pali. C’è una macchia, però, proprio sulla rete del cileno. All’inizio dell’azione, infatti, c’è stato contatto tra Vidal e Sergio Oliveira che secondo i tifosi giallorossi sarebbe stato falloso. Un gol, dunque, da annullare.

Il Gol di Sanchez parte da un fallo su Oliveira. Ma il var non interviene. Tutto normale. #InterRoma — playromaofficial (@playroma) February 8, 2022

“Come si fa a non vedere il fallo?”, “Il gol era da annullare”, Il Gol di Sanchez parte da un fallo su Oliveira. Ma il var non interviene. Tutto normale”, sono soltanto alcuni dei commenti che sono comparsi sul web. I tifosi ce l’hanno con l’arbitro per non aver chiuso l’azione fischiando il fallo contro l’Inter. Polemiche destinate a proseguire anche nelle prossime ore.