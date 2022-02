“È il piú forte dopo lui”: Donnarumma, l’ex portiere spiazza tutti

Donnarumma è l’assoluto titolare della Nazionale italiana, un ex portiere si è soffermato sul possibile sostituto del giocatore del PSG.

Dopo la vittoria di domenica contro il Venezia per 0-2 con le reti di Osimhen e Petagna, il Napoli, anche grazie al successo del Milan nel derby, si è portato ad un solo punto dall‘Inter capolista che, però, deve recuperare ancora il match dell‘Epifania contro il Bologna dell’ex Sinisa Mihajlovic.

I partenopei sabato ospiteranno al Maradona propro la squadra di Simone Inzaghi in una sfida fondamentale per la lotta Scudetto. A Napoli è ritornato l’entusiasmo di un tempo, visto anche la grande corsa al biglietto da parte dei tifosi partenopei per assistere alla partita tra gli uomini di Spalletti e l’Inter.

Il Napoli è stato bravo a resistere nei mesi in cui era falcidiato da tantissime assenze tra infortuni, Coppa d’Africa e calciatori positivi al Coronavirus. Il team partenopeo ha dimostrato di avere una rosa profonda in tutti i ruoli, considerando anche il dualismo in porta tra David Ospina ed Alex Meret.

Sorrentino: “Meret è il portiere italiano più forte dopo Donnarumma”

Stefano Sorrentino ha parlato proprio degli estremi difensori partenopei ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’: “Il Napoli è l’unica squadra del nostro campionato che alterna i portieri. Non sono d’accordo con questa strategia. Meret è giovanissimo, ma è nel giro della Nazionale da anni e non è vero che non ha esperienza”.

L’ex estremo difensore del Palermo e del Chievo ha poi continuato il suo intervento: “Tra i portieri italiani chi c’è dopo Donnarumma? Meret è il più forte dopo Gigio, ma Spalletti, anche se nel Napoli sta confermando di essere un grande allenatore, sta scegliendo Ospina come titolare e questo mi dispiace, perché Alex ha un futuro garantito”.