“È difficile…”: calvario Belotti, lo specialista gela i tifosi sull’infortunio

Andrea Belotti è pronto a tornare dopo il lungo infortunio che lo ha fermato da novembre. Ma il percorso per essere al 100% non sarà semplice.

Dopo aver tenuto a galla con i suoi gol il Torino negli ultimi anni, Andrea Belotti ha assistito da spettatore a gran parte della stagione attuale, in cui la squadra è rinata sotto la guida di Ivan Juric. Un vero peccato, anche se da qui a fine campionato la speranza è di recuperare il tempo perduto.

In attesa di scoprire quale sarà il futuro, con il contratto in scadenza a giugno non ancora rinnovato e le sirene delle big che potrebbero rappresentare l’ultima grande occasione per l’attaccante, Belotti e il Torino si concentrano sul presente.

Il Gallo da ieri è tornato ad allenarsi in gruppo, ma anche se la lesione di 2° grado al bicipite femorale destro che lo ha fermato a novembre i tempi di recupero per rivederlo al 100% potrebbero essere lunghi. Oltre al Torino lo aspetta anche l’Italia, che a fine marzo sarà impegnata nei playoff validi per andare ai Mondiali in Qatar.

Per capire qual è la situazione attuale circa il ritorno in campo di Belotti, TorinoGranata.it ha intervistato in esclusiva il professor Ferretto Ferretti, specialista presso il settore tecnico FIGC di Coverciano.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Torino, lo specialista su Belotti: “Gli step per tornare al 100%”

Ferretti rassicura i tifosi granata ma ci tiene a sottolineare che dopo un infortunio tanto lunga ci vorrà tempo per ritrovare pienamente la condizione: “Saranno necessari allenamenti sempre più intensi, poi spezzoni di partita. Solo allora, se l’allenatore lo riterrà necessario, Belotti potrà giocare titolare.”

Un rientro graduale, insomma, monitorato con attenzione da Juric e dallo staff medico che dovrà stare attento a non accelerare troppo i tempi e dovrà permettere all’attaccante di ritrovare lentamente la condizione inevitabilmente perduta dopo tanti mesi di stop.

LEGGI ANCHE>>>Mané straordinario: il gesto in ospedale ha fatto il giro del mondo

“Verso i primi di marzo Belotti potrebbe anche essere pronto a giocare una partita intera, ma molto dipenderà dai minuti che avrà precedentemente accumulato. Per esempio, è difficile che possa tornare tra fine febbraio e inizio marzo se nelle prossime due partite non giocherà“. Così conclude lo specialista. Vedremo nelle prossime settimane se il Gallo riuscirà a tornare al 100% in tempo per godersi il finale di stagione con il Torino e prendere parte ai playoff per i Mondiali con l’Italia.