“Loro mi volevano, ma ho rifiutato…”: Juventus, due di picche ad Agnelli

La Juventus, prima di acquistare Vlahovic, si era mossa per prendere un altro attaccante. L’operazione, però, non è andata in porto.

La Juventus, nei giorni conclusivi della sessione invernale del mercato, è riuscita a prendere Dusan Vlahovic dalla Fiorentina regalandolo così al tecnico Massimiliano Allegri. Un innesto importante, rivelatosi subito decisivo come testimonia la rete rifilata al debutto al Verona domenica sera. In realtà il club aveva provato ad ingaggiare un altro attaccante tuttavia l’operazione non si è concretizzata, a causa del rifiuto del giocatore in questione.

Di chi si tratta? Di Anthony Martial, di recente trasferitosi al Siviglia dopo una prima parte di stagione avara di soddisfazioni trascorsi al Manchester United. A confermarlo è stato lui stesso, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Diario de Sevilla’: “È vero, la Juventus ci ha provato. Ho parlato col mio agente ma gli ho subito riferito della mia volontà di andare al Siviglia”.

Anche il Barcellona aveva fatto un tentativo per convincerlo a sposare la causa blaugrana tuttavia il francese non ha mai avuto dubbi al riguardo. “Era l’opzione migliore per me e la mia famiglia. Il Barcellona ha discusso col mio procuratore, ma non è servito a nulla: quando dico qualcosa, mantengo sempre la parola”.

Juventus, il no inatteso di Martial

La Juventus, nel dettaglio, fin dai primi giorni di gennaio aveva avviato i contatti con i Red Devils al fine di verificare la fattibilità dell’operazione: l’accordo con la dirigenza dello United sembrava ad un passo ma poi la decisione di Martial ha fatto saltare l’intera trattativa. Poco male per i tifosi bianconeri, alla luce dello sbarco a Torino di Vlahovic.

Per Martial il debutto in Liga è avvenuto il 5 febbraio ed ora l’obiettivo è mettersi alle spalle l’esperienza vissuta in Premier League e conquistarsi un posto ai prossimi Mondiali. “È il mio obiettivo, nel 2018 non c’ero e la Francia ha vinto. Stavolta farò di tutto pur di esserci: il Siviglia è un ottimo club e se gioco bene ho grandi possibilità. Dipende tutto da me”.