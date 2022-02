“Non me l’aspettavo”: caos Lazio, arriva l’amara confessione di Sarri

Nel post partita di Milan-Lazio il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha commentato a Mediaset l’esito della sfida di Coppa Italia.

La Lazio di Maurizio Sarri era reduce da un ottimo periodo di forma. I biancocelesti, lo scorso weekend, hanno trionfato dominando a Firenze e sembravano aver dato una svolta alla propria stagione.

Nella giornata odierna la Lazio ha sfidato a San Siro il Milan ed ha subito un pesante quanto inaspettato 4 a 0. Nessuno, neanche i più pessimisti dei tifosi biancocelesti, si aspettavano un tracollo del genere.

Un grande passo indietro dopo un paio di passi in avanti. Ora Maurizio Sarri dovrà analizzare bene le cose e capire il motivo di questa disfatta.

Lazio, le parole di Sarri dopo il ko con il Milan

Intervenuto ai microfoni di Mediaset il tecnico biancoceleste ha parlato di tanti temi analizzando le chiavi di questo pesante ko. Ecco le sue parole:

“Oggi eravamo davvero spenti, spero che il problema sia stato fisico perché se è mentale la situazione è più preoccupante. Era un periodo che facevamo buone prestazioni con continuità e invece siamo tornati agli antichi difetti. Mi aspettavo difficoltà da questa partita ma anche una prestazione completamente diversa, non mi aspettavo questo. Mi lascia l’amaro in bocca, speriamo di rialzarsi subito. Format Coppa Italia? Non mi piace ma non c’entra nulla con la partita. La miglior competizione al mondo è la FA Cup, li giocano tutti i turni tutte le squadre a sorteggio globale, ti può toccare chiunque. Quello dà un fascino unico alla manifestazione, qui invece si ha l’impressione che vogliono portare avanti le squadre più ‘televisive’. Immobile? Ha subito un colpo forte al collo del piede, vediamo domani quando potremo recuperarlo”.