Milan, super poker servito alla Lazio: sarà Derby in semifinale

Match a senso unico in quel di San Siro: al triplice fischio, il Milan porta a casa la semifinale e supera la Lazio per 4-0. Super gara per Giroud e Leao

Sono bastati quarantacinque minuti al Milan per archiviare la pratica Lazio e lanciare un segnale chiaro e tondo all’Inter, già approdata in semifinale. Non solo per lo Scudetto, ma anche e soprattutto per la Coppa Italia gli uomini di Pioli ci sono.

Nonostante la vittoria di Firenze, la Lazio di Sarri non è sembrata all’altezza della situazione. Troppo superiore il Milan, che nel corso del primo tempo ha prima aperto, poi legittimato e infine chiuso la partita.

Anche perché a poco è servita la resistenza dei biancocelesti: dopo 23′ di gioco, Leao aveva già messo in discesa il match, prima di servire l’assist per il raddoppio a Giroud. Lo stesso Giroud che qualche minuto più tardi ha convertito nel 3-0 il suggerimento di Theo Hernandez.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Milan-Lazio, ecco il doppio cartellino: l’Inter gongola in semifinale

Milan straripante, Lazio da rivedere: nella ripresa Sarri perde Immobile

Il secondo tempo, per sfortuna della Lazio, non cambia spartito. Anzi, si aggrava. Il Milan conferma il proprio vantaggio, legittimandolo con un palleggio ed una prestazione schiacciante. A poco servono i guizzi individuali dei capitolini, che nel corso della ripresa perdono anche Ciro Immobile per infortunio.

In seguito ad un brutto contrasto (puramente di gioco) con Kalulu, il capitano dei biancocelesti ha subìto un terribile colpo alla caviglia, procurando un brivido dietro la schiena di Sarri. E anche del CT Mancini, presente sugli spalti di San Siro.

Dopo l’infortunio di Immobile, i rossoneri trovano anche lo spazio per chiudere il poker, mettendo sul piatto il 4-0 con Kessié. Al triplice fischio, il Milan esulta e allerta l’Inter: sarà ancora Derby in semifinale (andata e ritorno in programma il 2 marzo e il 20 aprile). E in attesa di recuperare gli ultimi indisponibili, Pioli dovrà fare sicuramente a meno dello squalificato Tonali, oggi ammonito nella sfida contro la Lazio.