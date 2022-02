Milan-Lazio, ecco il doppio cartellino: l’Inter gongola in semifinale

Si sta disputando in questi minuti il quarto di finale di Coppa Italia tra il Milan di Stefano Pioli e la Lazio di Maurizio Sarri.

Si sta giocando in questi minuti il secondo quarto di finale di Coppa Italia, la sfida tra Milan e Lazio. Questa è la seconda gara che vede di fronte una squadra di Milano ed una di Roma dopo il match di ieri che ha visto l’Inter campione in carica prevalere sulla Roma del grande ex Josè Mourinho.

Il Milan ha dominato il primo tempo trascinato dalle reti di Rafael Leao ed Olivier Giroud. La squadra di Pioli ha mostrato ancora una volta di essere in gran forma mentre i biancocelesti sono ancora alle prese con problemi nella fase difensiva.

Anche l’Inter è spettatrice interessata di questo match con le possibilità di derby che appaiono ogni minuto che passa più concrete.

Milan, un big salterà (in caso di qualificazione) il match di andata con l’Inter

Nei primi 45 minuti sono arrivate due ammonizioni ‘pesanti’ nella sfida e sono state penalizzate sia Milan che Lazio con due giocatori diffidati che saranno squalificati.

Mentre nella Lazio (la cui qualificazione sembra ormai appesa ad un filo) è stato ammonito il diffidato Patric, nei rossoneri è stato ammonito e verrà di conseguenza squalificato Sandro Tonali, uno dei perni del centrocampo. Il giocatore salterà quindi l’eventuale semifinale di andata contro l’Inter.