“Cattiveria, mi fate ridere”: Icardi ritorna e si scatena sui social

Dopo un periodo di assenza, l’attaccante del PSG Mauro Icardi torna sui social e risponde alle voci che sono circolate in questi giorni.

Mauro Icardi è sempre stato una persona molto attiva sui social, in particolare su Instagram. La sua assenza in questi giorni aveva fatto insospettire i suoi fan, i quali avevano iniziato a speculare su presunti problemi con sua moglie Wanda Nara.

Dopo che era stata la stessa Wanda Nara a spiegare che l’assenza del marito non era dovuta a nessun problema tra i due, arriva anche il chiarimento del centravanti argentino. Icardi, appena tornato online ha infatti pubblicato una lunga Instagram Stories in cui spiega il tutto.

“Buonasera a tutti! Sono tornato, volevo ringraziare quelli che si sono preoccupati per me, il sostegno e i tanti messaggi, e volevo anche ridere delle versioni ridicole che sono state pubblicate con cattiveria.” ha esordito Icardi prima di lanciarsi nella spiegazione circa la sua assenza in questi ultimi giorni.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Icardi, Wanda Nara e… la scommessa persa

La spiegazione infatti è molto più semplice e non riguarda affatto presunti problemi coniugali, ma solo una semplice scommessa. “Ho chiuso Instagram per una scommessa che ho perso in casa.” ha chiarito.

LEGGI ANCHE >>> Arthur, Rabiot o Locatelli: ora Allegri stravolge la Juve

L’attaccante ha poi concluso volendo rassicurare tutti che dal punto di vista sentimentale le cose vanno alla grande. Ma soprattutto che è stanco delle continue notizie inventate su sue presunte crisi coniugali. “Mi sono piaciute tanto le vostre versioni.” ha concluso. “La realtà è che ora sono in un ottimo momento e, nell’amore, va meglio che mai. Lo dico se qualcuno ha ancora dei dubbi e continuerà a inventare versioni.”