Napoli, doccia gelata per Spalletti: “Un mese di stop per il top”

Sembrerebbero filtrare novità per il Napoli e per Luciano Spalletti: stando alle ultime l’attaccante potrebbe non operarsi

Per il Napoli, soprattutto con la sfida di sabato 12 febbraio prevista allo Stadio Maradona contro l’Inter, si presenta un periodo intenso e di fondamentale importanza. La squadra di Luciano Spalletti, di nuovo quasi al completo, è chiamata a far bene in vista dell’agguerrita lotta scudetto.

Tra le file dei partenopei, attualmente, l’assenza più pensante è quella di Hirving Lozano. L’attaccante non ha avuto grande fortuna nelle prestazioni disputate con la Nazionale Messicana. Nell’ultima gara ha, infatti, rimediato un nuovo infortunio: si è trattato di una lussazione della spalla.

Già in Messico il giocatore ha svolto esami strumentali con lo staff medico della nazionale. Oggi, dopo essere rientrato a Napoli, però, si è sottoposto ad ulteriori accertamenti approfonditi. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’ potrebbe essere scongiurata la necessità che il giocatore debba sottoporsi ad un’operazione chirurgica. Si va verso un mese di stop per lui.

Napoli, trapelano notizie per il recupero di Lozano: sembrerebbe che il messicano non dovrà operarsi

Secondo quanto affermato da Francesco Modugno, inviato di ‘Sky Sport’ a Castel Volturno: “L’orientamento è di proseguire con la terapia conservativa per Hirving Lozano al momento. Sembra scongiurata l’ipotesi intervento chirurgico, nei prossimi giorni ci saranno altri controlli e consulti per decidere, ma la direzione è questa. Nel caso, significherebbe un mesetto di stop per Lozano, prima del ritorno”.

Se Lozano effettivamente non dovesse alla fine operarsi, si accorcerebbero i tempi di recupero. Da qualche mese (circa 2/3) si passerebbe ad averlo a disposizione orientativamente verso la metà di marzo. Poi il messicano potrà tornare ad essere convocato da Luciano Spalletti che, in ottica lotta scudetto, spererà certamente di avere l’organico al completo il prima possibile. Un mese di stop suona come una ‘doccia gelata’ per il tecnico del Napoli, ma la possibilità di accorciare i tempi di rientro servirà in parte a migliorare l’umore.