“Claudio Ranieri può tornare subito”: Serie A, colpo di teatro

A poche settimane dal suo esonero dal Watford, Claudio Ranieri potrebbe già trovare una nuova panchina in Serie A.

L’avventura di Claudio Ranieri con il Watford non è andata nel migliore dei modi. Il tecnico romano, che era subentrato a Xisco, non è riuscito a dare una svolta alla stagione degli Hornets, finendo impantanato nella bassa classifica. Dopo 13 partite e solo 7 punti raccolti, con la squadra al penultimo posto, il 24 gennaio è arrivato l’esonero.

A quanto pare però Claudio Ranieri potrebbe non restare per molto senza lavoro. Il tecnico infatti, come riporta Tuttomercatoweb, è nel mirino della Salernitana qualora la situazione di Colantuono dovesse precipitare. Il ds dei granata, Walter Sabatini, è stato chiaro: il match contro il Genoa è lo spartiacque della stagione, anche per Colantuono.

Qualora infatti la Salernitana dovesse tornare a mani vuote dal match salvezza contro il Grifone, la società potrebbe prendere la decisione di esonerare anche Colantuono. Ecco quindi che la pista Ranieri prenderebbe decisamente quota.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Salernitana, Ranieri e non solo. Ma fra sei mesi…

Uno dei motivi principali che potrebbero spingere la Salernitana verso Claudio Ranieri è la sua esperienza e la sua capacità di gestire situazioni complicate. Le alternative, sempre qualora Colantuono dovesse saltare, sono Delio Rossi o il ritorno di Castori nella speranza che possa ripetere il mezzo miracolo fatto col Carpi.

LEGGI ANCHE >>> Mondiali, Mancini sorride: il messaggio a Ronaldo fa ben sperare

Tutti profilo che però sarebbero già a tempo determinato. L’intenzione della nuova proprietà granata è quella di cambiare comunque tra sei mesi, puntando su profili più giovani e in grado di aprire un ciclo. I due nomi caldi per giugno sono Liverani e De Rossi.