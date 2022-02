“Era troppo, a qualcuno non piace…”: Vlahovic, che attacco dall’ex compagno

Dopo il trasferimento alla Juve Dusan Vlahovic è al centro di parecchie discussioni. Ecco che arriva anche il parere dell’ex compagno.

Dusan Vlahovic già in precedenza era uno dei nomi più discussi del calcio italiano ed europeo. Il trasferimento di gennaio dalla Fiorentina alla Juve ha portato il suo nome ulteriormente alla ribalta. Anche in Europa l’esplosione del centravanti serbo ha attirato parecchio interesse.

Il quotidiano AS ha intervistato il suo ex compagno di squadra alla Fiorentina Giovanni Simeone, del quale Vlahovic ha preso un paio di stagioni fa il posto al centro dell’attacco viola. Il Cholito ha speso parole al miele per il suo collega di reparto, raccontando alcuni aneddoti interessanti.

“L’ho conosciuto a Firenze.” ha dichiarato Simeone. “Gli piace imparare molto, è un ragazzo molto ossessivo quando vuole migliorarsi, forse anche troppo. Quando l’ho incontrato ho pensato che fosse esagerato.”

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Vlahovic, la scommessa di Simeone: “Arriverà ancora più in alto”

Simeone ha poi lanciato una previsione molto rosea sul futuro di Vlahovic. Secondo lui infatti l’attaccante serbo non ha ancora espresso tutto il suo potenziale. “Il suo attuale livello non nasce adesso, quello che ha fatto durante questi due anni lo ha portato dove è ora e sicuramente lo porterà più in alto, perché è giovane.”

LEGGI ANCHE >>> “Cattiveria, mi fate ridere”: Icardi ritorna e si scatena sui social

Nessuna sorpresa, quindi. Anzi, la certezza che il meglio deve ancora venire. Ma Simeone è certo che Vlahovic è un tipo di calciatore che potrebbe non piacere a tutti: “Non mi ha sorpreso perché lo conosco, gestisce molto bene il fisico, cosa che prima non aveva così tanto, era sempre grande e in due anni lo ha migliorato. Ha un sacco di carattere, a molte persone piace, a molte persone no. Il carattere balcanico è così.”