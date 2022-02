Atalanta, tegola Zapata: per Gasperini due nomi dal mercato svincolati

L’Atalanta pensa a come sostituire Zapata, la cui stagione è da considerare ormai conclusa: due i nomi al vaglio della dirigenza nerazzura.

Sono ore di attesa e di riflessione in casa Atalanta, preoccupata per le condizioni di Duvan Zapata. Il colombiano, infortunatosi nuovamente in occasione dell’ultimo turno di campionato nella sfida poi persa per mano del Cagliari, di recente è volato in Finlandia per una visita specialistica e a breve si sottoporrà ad ulteriori esami strumentali. La sua stagione, in ogni caso, può essere considerata conclusa: resta quindi da vedere in che direzione si muoverà la Dea per sostituirlo.

Attualmente infatti il tecnico Gian Piero Gasperini dispone soltanto di Luis Muriel considerando pure la cessione di Roberto Piccoli al Genoa. Troppo poco, alla luce dei tanti impegni (anche europei) che attendono la squadra nerazzurra. Possibile, quindi, che il club si riattivi sul mercato attingendo dalla lista dei calciatori svincolati.Due in particolare, come riportato oggi da ‘Sky Sport’, i nomi al vaglio della dirigenza.

Il primo è quello di Diego Costa, libero dopo la conclusione dell’esperienza vissuta in Brasile con la maglia dell’Atletico Mineiro. La sua ultima presenza in campo è datata 5 dicembre e in queste settimane è rimasto in attesa di una nuova chiamata. Per lui, di recente, si era parlato di un interesse della Salernitana ma poi la trattativa non si è concretizzata.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Atalanta, due i nomi per sostituire Zapata

Ora ci sta pensando proprio l’Atalanta, alla ricerca di un attaccante fisico e capace di contribuire in prima persona alla costruzione della manovra. Diego Costa, come detto, intriga ma oltre si sta pensando anche a Graziano Pellé, fermo dall’estate scorsa in seguito alla retrocessione in Serie B del Parma. Una doppia opzione, quindi, sul tavolo.

LEGGI ANCHE >>> Mani nei capelli per Gasperini: la notizia fa tremare l’Atalanta

Ulteriori aggiornamenti sono attesi a stretto giro di posta: per ingaggiare giocatori senza contratto c’è tempo fino al 31 marzo ma è probabile che la Dea già nelle prossime ore rompa gli induci annunciando l’arrivo di uno dei due. In ogni caso, però la perdita di Zapata (out dai 2 ai 3 mesi) pesa come un macino: per lui, fin qui, 12 gol e 7 assist in 23 presenze.