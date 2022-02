DIRETTA Atalanta-Fiorentina: segui la partita LIVE

Tutto pronto per Atalanta-Fiorentina, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia 2021/2022. Si parte alle ore 18:00.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Atalanta-Fiorentina, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia 2021/2022. Al Gewiss Stadium di Bergamo, gli orobici di Gian Piero Gasperini ospitano i viola di Vincenzo Italiano. In palio c’è un posto in semifinale contro la vincente di Juventus-Sassuolo, in programma questa sera alle ore 21:00 all’Allianz Stadium di Torino.

I padroni di casa sono decisi a fare bella figura dopo la brutta sconfitta in Serie A contro il Cagliari di Walter Mazzarri. Anche i viola, però, puntano alla vittoria in Coppa Italia per dare continuità al percorso nel torneo dopo aver eliminato il Napoli di Luciano Spalletti nell’ultimo turno. A dare il via al match è il signor Fabbri di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Mondin e Calarossi. Al VAR, invece, il duo formato da Guida e Peretti.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Atalanta-Fiorentina, le formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic; Malinovskyi, Boga. Allenatore: Gasperini.

LEGGI ANCHE >>> “Donnarumma o Navas? Vi dico che…”: PSG, l’annuncio di Pochettino

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Maleh; Gonzalez, Piatek, Saponara. Allenatore: Italiano.