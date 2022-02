United, Ronaldo bacchettato in conferenza: non accadeva da dieci anni

In conferenza stampa il tecnico del Manchester United Ralf Rangnick ha parlato della situazione del portoghese Cristiano Ronaldo.

Negli ultimi giorni di agosto il Manchester United ha beffato il City di Guardiola in un derby di mercato ed ha riportato a casa Cristiano Ronaldo. Il calciatore è stato accolto come un ‘Messia’ ed i tifosi dei Red Devils speravano di tornare a trionfare come in passato.

Sembra eresia ma l’avvento di Ronaldo a Manchester sta portando diversi problemi in casa United e, settimana dopo settimana, cresce il partito della critica nei confronti del cinque volte Pallone d’Oro. La squadra fatica a seguire Ronaldo e lui fatica a trovare il gol.

Sono ben cinque le gare consecutive dove Cristiano non trova il gol, non accadeva addirittura dal 2013. L’attaccante fatica ed in conferenza il tecnico Rangnick ha parlato lanciando frecciate al portoghese.

United, Rangnick chiede più gol a Cristiano Ronaldo

Il tecnico del Manchester United Ralf Rangnick ha parlato in conferenza stampa, in vista del Southampton, dei problemi offensivi dei Red Devils e ha in particolare chiamato in causa la stella portoghese. Ecco le sue dichiarazioni:

“Cristiano Ronaldo dovrebbe segnare di più, stiamo creando molto ma non ha segnato abbastanza. Ovviamente non è solo un suo problema, ma anche di altri giocatori. Se guardate a tutte le occasioni che abbiamo creato, è chiaro che bisogna migliorare nelle prossime partite”.